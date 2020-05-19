Сотрудник Минприроды Хакасии заразился коронавирусом

Коронавирус нашли у сотрудника Минприроды Хакасии, его коллеги отправлены на изоляцию, сообщает оперативный штаб при правительстве Республики.



Из-за коронавируса у одного из сотрудников пять работников ведомства отправлены на самоизоляцию, в том числе министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Арехов. В здании проведена санобработка.

По данным на 19 мая в Хакасии зафиксировано 667 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1909 человек, из них 22 — в обсерваторе. Получают лечение 403 человека (20 — тяжелая степень).