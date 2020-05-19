Правительство установило правила для продажи лекарств онлайн

Лекарства в России теперь можно будет приобрести, заказав нужный безрецептурный препарат по телефону или онлайн. Постановление, устанавливающее ряд требований к аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств, разместили на сайте правительства РФ в понедельник.

Для того чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств.

В числе важных условий – наличие лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года, сайта или мобильного приложения, собственной курьерской службы или договора с компанией, предоставляющей такие услуги.

Министерству здравоохранения поручили в течение шести месяцев со дня вступления постановления в силу организовать мониторинг применения утверждённых правил и представить в правительство доклад о результатах.