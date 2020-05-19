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Зарплата снизилась у почти половины новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Зарплата снизилась у 43% новосибирцев из-за пандемии коронавируса, сообщает Служба исследований hh.ru.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Новосибирской области, и выяснила, как изменилось их положение на рабочем месте с началом пандемии коронавируса. Выяснилось, что у 43% уменьшилась заработная плата.

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В то же время еще 38% признали, что зарплата совершенно не изменилась, 19% затруднились ответить. Ни у одного опрошенного новосибирца зарплата не выросла.

«Чаще других о сокращении заработной платы с началом пандемии коронавируса сообщали представители профессиональных сфер "Продажи", "Искусство, развлечения, медиа", "Административный персонал", "Маркетинг, реклама, PR", "Наука, образование", а также "Высший менеджмент". Многие компании пошли на сокращение зарплат и остановку выплаты премий руководящему составу», — сказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

По ее словам, можно говорить о существенном падении доходов людей, занятых в профсфере «Туризм, гостиницы, рестораны». 36% россиян, зарплата которых пока не уменьшилась, считают, это в скорости вполне может случиться, еще 44% уверены, что сокращения доходов не произойдет.

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