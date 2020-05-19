Отправку призывников в Новосибирской области перенесли

Первая отправка призывников состоится в Новосибирской области в июне. Решение принято с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщил Sibnet.ru источник в Центральном военном округе.

«Первая отправка призывников состоится не раньше начала июня», — прокомментировал источник.

Ранее предполагалось, что первые призывники отправятся к местам службы в среду, 20 мая. Весенний призыв в армию начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Работа призывных комиссий из-за пандемии коронавируса также была скорректирована. Это позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников.

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«При этом установленный план призыва выполняетя. Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами», — цитирует РИА Новости министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По его словам, призывные комиссии работают, соблюдая строгий масочный режим, для этого в комиссариаты поставлено более 2 миллионов масок и 230 тысяч тест-систем. Всем призывникам также выдают маски и другие средства защиты, добавил министр.