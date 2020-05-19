Минздрав определил срок начала испытаний вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса в России планируют начать через месяц, а сейчас разрабатываются лекарства полного цикла против COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.



«В России производятся тест-системы, их сегодня более 20-и. Разрабатываются лекарственные препараты полного цикла, которые уже доступны для клинической практики. Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — приводит его слова пресс-служба Минздрава.

Он добавил, что в России ежедневно проводится более 150 тысяч тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, для оказания помощи пациентам с COVID-19 оперативно проведена переподготовка более 1,4 миллиона специалистов и развернуты более 130 тысяч специализированных медицинских коек, в том числе с реанимационной защитой.

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«Реализуемый Российской Федерацией комплекс мер позволил не допустить взрывного распространения COVID-19 внутри страны. Предпринятые меры позволили достичь одного из самых низких показателей летальности», — сообщил министр.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 290 тысяч случаев заражения, выздоровели более 70 тысяч человек, умерло более 2 тысяч пациентов.