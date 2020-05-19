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Хабиб рассказал о тяжелом состоянии отца из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/abdulmanap.nurmagomedov

Коронавирус подтвержден у Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, его состояние тяжелое, рассказал сам спортсмен в Instagram.

«Отец находится в больнице. У него состояние очень тяжелое. Этот вирус дал ему (осложнения) на сердце. Мы в прошлом году ему делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали. Так что у него такое тяжелое положение, очень тяжелое», — сказал Нурмагомедов в видеообращении.

25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Затем его перевезли в Москву. По некоторым данным, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Нурмагомедову 57 лет. Он заслуженный тренер России, работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.

Тема: Распространение коронавируса
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