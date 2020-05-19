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Глава Минтруда дал неутешительный прогноз по безработице

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба правительства России

Количество официально зарегистрированных безработных россиян достигло 1,6 миллиона и этот показатель продолжит расти и мае, и в июне, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В России прогнозируется до 2,5 миллиона зарегистрированных безработных, а общее число безработных, согласно методике расчета Международной организации труда, может достичь 5,3 миллиона, сказал министр в программе «Познер» на Первом канале.

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«Количество зарегистрированных безработных достигло 1,6 млн человек. Мы действительно в разных сценариях рассматривали разные ситуации. С учетом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, на протяжении мая-июня будет расти количество безработных», — отметил Котяков.

По его словам, ситуация на рынке труда серьезная, но не катастрофическая. «Пока мы движемся по такому сценарию: 5,2-5,3 млн безработных [прогнозируется] по методике МОТ [Международной организации труда] и 2,5 млн зарегистрированных безработных», — добавил министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число безработных в РФ выросло почти вдвое.

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