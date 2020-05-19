Цветок-мутант расцвел в Красноярском крае. ФОТО

Необыкновенный желтый водосбор зацвел в национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае, причиной его появления, вероятнее всего, стала мутация, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Перовском лесничестве парка началось массовое цветение водосбора сибирского (Aquilegia sibirica Lam.) — удивительно красивого и ядовитого растения.

Вместе с обычными синими водосборами в этом году в равнинном кластере появилась небольшая куртинка желтых водосборов, которые отличаются от распространенного здесь вида не только внешним обликом, но и необычным строением. В частности, у желтых форм отсутствуют шпорцы. Листья и стебли, наоборот, ничем не отличаются от водосбора сибирского.

Фото: © Элинор Пейт

Специалисты парка считают, что причиной появления желтых растений стала мутация, вызванная антропогенным воздействием. Мутация — редкое событие, как правило, вызванное изменчивостью окружающей среды и устойчиво передающееся из поколения в поколение. За необычным водосбором продолжат вести наблюдения.