Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink

Сериал «Великая» про императрицу Екатерину II можно посмотреть бесплатно на видеосервисе Wink, воспользовавшись одной из пяти подписок.

Мировая премьера комедийного сериала «Великая» состоялась 15 мая. Сюжет повествует о молодой дочери немецкого князя, которая выходит замуж за императора российского Петра III и принимает православие. Сначала девушка очарована окружением, но вскоре разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе.

Главные роли в сериале сыграли Эль Фаннинг и Николас Холт. Сериал с первых кадров наполнен юмором. В основном в проекте высмеиваются некоторые традиции об императорской России.

Смотреть сериал «Великая» в видеосервисе Wink можно, воспользовавшись одной из пяти подписок: например, More.tv предоставит доступ к сериалу и другому контенту на месяц за бесплатно, а подписки «Трансформер», «Максимум», «Суперхиты», «Премиум» дадут бесплатный доступ на неделю.