НАВЕРХ

Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink

Источник:
Sibnet.ru
114 0
Фото: © кадр из сериала

Сериал «Великая» про императрицу Екатерину II можно посмотреть бесплатно на видеосервисе Wink, воспользовавшись одной из пяти подписок.

Мировая премьера комедийного сериала «Великая» состоялась 15 мая. Сюжет повествует о молодой дочери немецкого князя, которая выходит замуж за императора российского Петра III и принимает православие. Сначала девушка очарована окружением, но вскоре разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе.

Главные роли в сериале сыграли Эль Фаннинг и Николас Холт. Сериал с первых кадров наполнен юмором. В основном в проекте высмеиваются некоторые традиции об императорской России.

Смотреть сериал «Великая» в видеосервисе Wink можно, воспользовавшись одной из пяти подписок: например, More.tv предоставит доступ к сериалу и другому контенту на месяц за бесплатно, а подписки «Трансформер», «Максимум», «Суперхиты», «Премиум» дадут бесплатный доступ на неделю.



Еще по теме
Собчак появилась в сериале «Безопасные связи» в образе старушки. ВИДЕО
Создатели «Мстителей: Финал» показали альтернативные титры
Минкульт попросил Роспотребнадзор подготовить открытие кинотеатров
Wink представил самые популярные по просмотрам сериалы
смотреть все
Новости #Кинематограф #Wink
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Как работают бесконтактные платежи NFC в смартфонах и других мобильных устройствах и насколько технология безопасна?
info.sibnet.ru
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Участники викторины «Военный геймер» могут получить бесплатные месяцы высокоскоростного интернета от Ростелекома и премиальные условия в онлайн-играх.
 info.sibnet.ru
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
Проект «Карта Победы», созданный для увековечивания памяти ветеранов, превратился в универсальную интерактивную площадку о Великой Отечественной войне.
 info.sibnet.ru
#Wink
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
Любой человек, даже если он не абонент Ростелекома, может получить промокод на бесплатный доступ к пакету «Максимум» сервиса Wink на один месяц.
Все статьи
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
Актуальные
обзоры
14 мая
Платить телефоном: как работает технология NFC?
7 мая
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
5 мая
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
30 апреля
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
 Смотреть все