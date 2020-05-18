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Небесную дозаправку Су-34 показали из кабины пилота

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Видео воздушной дозаправки, сделанное из кабины бомбардировщика Су-34, появилось на сайте Минобороны РФ.

Дозаправку в воздухе провели на высоте 6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Помимо Су-34, в маневрах задействовали Су-24М и истребитель Су-30СМ Южного военного округа.

Самолеты взлетали с аэродромов в Ростовской и Волгоградской областях. Во время дозаправки боевые самолеты держались друг от друга на расстоянии двадцати метров.

Отмечается, что в качестве небесного танкера при маневрах использовался самолет-заправщик Ил-78 ВКС России.

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