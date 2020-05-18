Небесную дозаправку Су-34 показали из кабины пилота

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Видео воздушной дозаправки, сделанное из кабины бомбардировщика Су-34, появилось на сайте Минобороны РФ.
Дозаправку в воздухе провели на высоте 6 тысяч метров на
скорости около 600 километров в час. Помимо Су-34, в маневрах задействовали
Су-24М и истребитель Су-30СМ Южного военного округа.
Самолеты взлетали с аэродромов в Ростовской и Волгоградской областях. Во время дозаправки боевые самолеты держались друг от друга на расстоянии двадцати метров.
Отмечается, что в качестве небесного танкера при маневрах использовался самолет-заправщик Ил-78 ВКС России.