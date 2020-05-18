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Xiaomi показала смартфон Redmi 10X

Источник:
Weibo
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi впервые показала новейший смартфон Redmi 10X, в котором дебютирует однокристальная система Dimensity 820 от MediaTek.

Аппарат будет официально представлен 26 мая, однако результат тестирования Redmi 10X в популярном бенчмарке AnTuTu уже опубликовали. Новинка набрала в тесте вполне приличные 415 277 баллов.

Основная камера Redmi 10X будет включать четыре датчика изображения, включая главный модуль разрешением 48 Мп. Смартфон выпустят в четырех цветовых решениях, которые были показаны на официальном постере.

Фото: © Xiaomi

Dimensity 820 — недорогая однокристальная система с поддержкой 5G для смартфонов среднего уровня, которая содержит четыре ядра Cortex-A76, которые работают с частотой 2,6 ГГц, а также четыре ядра Cortex-A55, работающих на частоте 2 ГГц.

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