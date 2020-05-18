«ВКонтакте» запустил сервис групповых видеозвонков

Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков, об этом говорится в официальном блоге компании.

Для начала беседы необходимо открыть беседу в мобильном приложении, нажать на иконку и выбрать собеседников для звонка из чата. «Одновременно общаться сейчас могут 8 человек», — говорится в сообщении.

Для получения доступа к новой функции необходимо обновить мобильное приложение. На первом этапе функция будет доступная только пользователям мобильных устройств, подчеркнули разработчики.

Ранее функцию групповых видеочатов ввела социальная сеть Facebook. Одновременно в ней могут общаться 50 человек. Сервис WhatsApp также расширил функцию видеозвонков, число участников видеоконференций было увеличено с четырех до восьми.