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Новосибирец выиграл в лотерею более 1,6 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирец выиграл в лотерею «Гослото «5 из 36» более 1,6 миллиона, сообщает пресс-служба «Столото».

В государственной лотерее повезло одному из жителей Новосибирска. Участник «Гослото «5 из 36» выиграл приз в размере 1, 6 миллиона рублей. Билет обошелся победителю всего в 40 рублей.

По правилам «Гослото «5 из 36», чтобы стать обладателем приза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать – во втором. Тиражи государственной лотереи проходят каждые 30 минут, кроме технических перерывов.

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