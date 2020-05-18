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Кроссовки Джордана продали за $560 тыс.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sothebys.com

Игровые кроссовки знаменитого баскетболиста Майкла Джордана ушли с аукциона Sotheby’s за 560 тысяч долларов (41 миллион рублей).

Предполагалось, что лот будет выкуплен за 100-150 тысяч долларов. По итогам торгов организаторы мероприятия выручили за пару обуви легендарного спортсмена 560 тысяч, что стало рекордом для кроссовок на аукционах Sotheby’s, пишет Bloomberg со ссылкой на аукционный дом.

Модель «Air Jordan 1» в красно-бело-черной цветовой гамме была разработана для игрока «Чикаго Буллз» Джордана в 1985 году и стала первой именной парой обуви спортсмена. Эти кроссовки Джордан надевал в своем дебютном сезоне НБА-1984/85, причем его каждый раз штрафовали на 5 тысяч долларов за нарушение дресс-кода лиги. Последним владельцем кроссовок был коллекционер и основатель музея этого вида обуви Shoezeum Джордан Геллер.

Джордан — шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион. За свои прыжки и способность надолго «зависать» в воздухе Джордан получил неофициальное прозвище «Его воздушество».

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