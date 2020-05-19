«Газпром нефть» направила в регионы аппараты ИВЛ

«Газпром нефть» в рамках программы помощи медикам, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией, направила в больницы Омска, Нового Уренгоя и Санкт-Петербурга аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Компания в условиях дефицита такого оборудования на глобальном рынке благодаря своим международным связям приобрела новейшие аппараты ИВЛ швейцарского производства.

«Я благодарен компании за активную поддержку нашего региона в непростой период пандемии. Разработанная "Газпром нефтью" программа "Антивирус" — образец гражданской активности и социальной ответственности бизнеса. Все, что делается в рамках этого проекта, – это для нас неоценимая помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. В народе говорят: друзья познаются в беде. Сегодня компания «Газпром нефть» в очередной раз подтверждает, что остается надежным партнером Омской области», — сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Напомним, в Омске действует НПЗ «Газпром нефти». Компания не только приобрела для региона два аппарата ИВЛ, но и обеспечила средствами индивидуальной защиты медицинский персонал. Врачи получили более 700 тысяч масок, респираторов, защитных комбинезонов, очков, перчаток и антисептиков.

Ранее в ходе программы «Газпром нефть — медикам» компания доставила в больницы семи регионов 1,3 миллиона средств индивидуальной защиты для врачей.

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«Уже второй месяц "Газпром нефть" реализует программу «Антивирус», направленную на противодействие распространению COVID-19. Она включает как масштабные проекты оказания поддержки медикам в регионах, так и массовое тестирование наших сотрудников на промышленных предприятиях», — отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

С начала апреля «Газпром нефть» обеспечивает бесплатную заправку на АЗС медслужб городов Омска, Ноябрьска и Муравленко. Кроме того, на станциях G-Energy Service обеспечили технический сервис и бесплатную замену масла для более 500 машин скорой помощи.

По словам Дыбаля, первый этап этой программы подходит к концу, и теперь важно поддержать достигнутый уровень противовирусных мероприятий и продолжить оказание адресной помощи наиболее нуждающимся региональным медицинским учреждениям.