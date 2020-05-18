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Кадыров потребовал увольнения «медиков-провокаторов»

Источник:
ТАСС
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «медиков-провокаторов», ранее пожаловались на то, что в регионе не хватает защитных средств.

На заседании правительства региона было отмечено, что жалобы поступили от сотрудников ЦРБ в Гудермесе, которую только недавно перепрофилировали под больных с COVID-19. Однако туда уже привезли необходимые защитные средства.

Кадыров подчеркнул, что в больнице в Гудермесе созданы «все условия». «Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает»,— сказал он, комментируя конфликт.

После жалоб медиков в эфире ЧГТРК «Грозный» вышел сюжет с сотрудниками больницы. Врачи извинились за свои слова, некоторые рассказали, что защитные костюмы и маски в больнице были, просто они об этом не знали.

В Чечне на 18 мая подтверждено 943 случая заражения COVID-19, выздоровело 580 человек, умерло девять. Так, скончался заместитель главврача республиканской станции скорой медицинской помощи, который был заражен коронавирусом.

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