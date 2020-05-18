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Арендаторы получат право на скидку и разрыв договоров без штрафа

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Sibnet.ru

Минэкономразвития России подготовило поправки в законопроект о поддержке экономики, в соответствии с которыми арендаторы смогут потребовать снизить плату за помещение или разорвать договор без штрафа до 1 октября 2020 года.

Арендодатель в свою очередь сможет не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено заключенным договором, пишут «Ведомости» со ссылкой на поправки, подготовленные министерством ко второму чтению в Госдуме.

Власти после встречи с представителями бизнеса разработало поправки, позволяющие арендаторам разрывать договоры с собственниками помещений в одностороннем порядке до 1 октября 2020 года. Но им необходимо будет возместить владельцам офисов и торговых центров убытки в размере одного ежемесячного платежа — это шаг навстречу арендодателям, увидевшим в законопроекте риски банкротств.

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Ранее Госдума на заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших от коронавируса компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций.

Такой возможностью смогут воспользоваться арендаторы, чьи ежемесячные доходы снизились более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе. При этом обеспечительный платеж, если он внесен арендатором, подлежит возврату при условии, что арендатор надлежащим образом исполнял свои обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей.

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