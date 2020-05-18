Туристам разрешили поездки на Байкал

Турбазы и гостиницы на Байкале со стороны республики Бурятия откроются с 29 мая, а санатории планируют начать работу с июня, сообщила министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

«С 29 мая планируется открытие гостиниц, гостевых домов на Байкале при индивидуальном бронировании, семейном размещении. Групповые поездки пока под запретом», — цитирует ТАСС Бадмацыренову.

Санаторно-курортные учреждения будут постепенно открываться с 1 июня. Все возобновляющие работу средства размещения будут обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Озвучены даты открытия турбаз на Алтае

Власти республики сейчас рассматривают возможность возмещения затрат турбизнеса на приобретение необходимых спец — бактерицидных рециркуляторов и облучателей.

По данным на утро понедельника, 18 мая, в Бурятии зарегистрировано 973 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение и выписались из больниц 361 человек, умерли шесть пациентов. В настоящее время проходит лечение в стационарах 421 больной, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 185 пациентов.