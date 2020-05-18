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Туристам разрешили поездки на Байкал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Турбазы и гостиницы на Байкале со стороны республики Бурятия откроются с 29 мая, а санатории планируют начать работу с июня, сообщила министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

«С 29 мая планируется открытие гостиниц, гостевых домов на Байкале при индивидуальном бронировании, семейном размещении. Групповые поездки пока под запретом», — цитирует ТАСС Бадмацыренову.

Санаторно-курортные учреждения будут постепенно открываться с 1 июня. Все возобновляющие работу средства размещения будут обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

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Власти республики сейчас рассматривают возможность возмещения затрат турбизнеса на приобретение необходимых спец — бактерицидных рециркуляторов и облучателей.

По данным на утро понедельника, 18 мая, в Бурятии зарегистрировано 973 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение и выписались из больниц 361 человек, умерли шесть пациентов. В настоящее время проходит лечение в стационарах 421 больной, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 185 пациентов.

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Топ комментариев

Иркут 69

Самоизоляция вообще неправовой термин. Это сленг... ЧС предполагает жёсткий карантин, военные посты,...

scorpion2777

А чего ещё ждать от людей с заниженной планкой социальной ответственности

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...

Uynachalnica

ЦитатаСтабилизация отмечается по всей стране - кто бы сомневался, уже 20 лет стабилизация идет!

Jameson

Так же стало нормой называть преступления -шуткой, оскорбления-критикой, переворот-революцией и так далее.