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Число заразившихся коронавирусом в Омской области продолжило расти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число заразившихся коронавирусом человек в Омской области выросло, за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев, сообщил в понедельник оперштаб.

За последние сутки, по данным на утро 18 мая, в регионе заболели 65 человек: 49 в Омске, шесть в Калачинском районе, по три в Омском и Москаленском районах, по одному в Называевском, Черлакском, Нововаршавском и Русско-Полянском районах.

Всего с начала эпидемиологического сезона COVID-19 заболели 599 человек. 105 человек выздоровели, 16 человек умерли, из них за прошедшие сутки умерли двое мужчин с тяжелой пневмонией, возникшей как осложнение коронавирусной инфекции.

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