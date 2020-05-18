Число заразившихся коронавирусом в Омской области продолжило расти

Число заразившихся коронавирусом человек в Омской области выросло, за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев, сообщил в понедельник оперштаб.

За последние сутки, по данным на утро 18 мая, в регионе заболели 65 человек: 49 в Омске, шесть в Калачинском районе, по три в Омском и Москаленском районах, по одному в Называевском, Черлакском, Нововаршавском и Русско-Полянском районах.

Всего с начала эпидемиологического сезона COVID-19 заболели 599 человек. 105 человек выздоровели, 16 человек умерли, из них за прошедшие сутки умерли двое мужчин с тяжелой пневмонией, возникшей как осложнение коронавирусной инфекции.