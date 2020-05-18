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Умные очки Apple Glasses презентуют уже в 2020 году

Источник:
Ixbt.com
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Фото: © MiNe

Очки дополненной реальности Apple Glasses будут презентованы уже в 2020 году и поступят в продажу в марте-июне 2021 года, уверен известный сетевой эксперт в области «яблочной продукции» Джон Проссер.

СМИ уже давно узнали, что в недрах корпорации из Купертино идет активная работа над некими очками дополненной реальности, получившими неофициально название Apple Glasses. Эксперт Минг-Чи Куо дал прогноз — новое устройство поступит в продажу только в 2022 году.

Авторитетный сетевой аналитик Проссер с ним не согласился. «Не могу поверить, что спорю с Минг-Чи Куо в этом плане. Однако он неправ. Apple Glasses должны поступить в продажу в марте-июне следующего года. Я видел их. Они чертовски красивые», — приводит Ixbt.com слова.

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По мнению Проссера, Apple устроит презентацию новинки не просто в этом году, а уже в самое ближайшее время.

Точные характеристики Apple Glasses пока неизвестны. Эксперты считают, что они должны получить экран с высоким разрешением. Обработка информации будет происходить на iPhone, что позволит сделать очки тонкими и легкими.

Ожидается, что в очках будет установлена новая операционная система rOS, при этом пользователям будут доступны сенсорные панели, жесты головы и голосовое управление.

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Топ комментариев

Иркут 69

Самоизоляция вообще неправовой термин. Это сленг... ЧС предполагает жёсткий карантин, военные посты,...

scorpion2777

А чего ещё ждать от людей с заниженной планкой социальной ответственности

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...

Uynachalnica

ЦитатаСтабилизация отмечается по всей стране - кто бы сомневался, уже 20 лет стабилизация идет!

Jameson

Так же стало нормой называть преступления -шуткой, оскорбления-критикой, переворот-революцией и так далее.