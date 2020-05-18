Туманы накроют Восточную Сибирь

Дожди и туманы придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию на предстоящей неделе. Температура воздуха ночью в некоторых районах останется минусовой, а днем в большинстве районов ожидается выше +20 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю местами небольшие дожди, утром туманы. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +3… +8, местами до -4 градусов. Днем в большинстве районов +17… +22, местами +10… +15 градусов.

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По Бурятии местами небольшие и умеренные дожди и грозы. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +4… +9, по северу республики 0… -5 градусов. Днем +15… +20, местами +8… +13 градусов.

По Иркутской области местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туманы. Ветер переменный до 14 метров в секунду. Температура ночью +8… +13, при прояснении +1… +6 градусов. Днем +17… +22, местами +10… +15 градусов.