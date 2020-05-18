НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Медики устроили премьер-министру Бельгии «коридор позора»

Источник:
РИА Новости
298 1
Фото: © кадр из видео

Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьер-министру страны Софи Вильмес во время ее визита в больницу «Сен-Пьер» в Брюсселе. Глава правительства приехала обсудить с врачами вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Врачи выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера. По мере приближения машин они поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения.

«Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи», — приводит РИА Новости слова одной из медсестер, которая также сообщила, что бельгийские больницы испытывают острую нехватку персонала.

В профсоюзе врачей рассказали, что персонал недоволен распоряжением, согласно которому обязательной становится сверхурочная работа. Кроме того, врачи жалуются на недостаточную финансовую поддержку в условиях пандемии.

Как впоследствии заявила Вильмес, целью ее беседы с сотрудниками брюссельской больницы было облегчить работу врачей и медсестер. «Никто не может утверждать, что он не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса, а затем только обострилась», — сказала она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев инфицирования, свыше 307 тысяч человек скончались. В Бельгии общее число зараженных составляет 55 280 человек, умерли 9052 пациента.

Еще по теме
Запаса иммуноглобулина в Новосибирске хватит только на детей
Число зараженных COVID-19 на Алтае приблизилось к тысяче
Создан полностью искусственный коронавирус
Очередные две смерти от COVID-19 зарегистрировали в Забайкалье
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане
•
Цены на нефть подскочили и побили месячный рекорд
•
Самоизоляция сделала воздух чище
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
Как это работает
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Беспилотные БелАЗы под управлением 5G испытают в Хакасии
Сибирь 18.05.2020 15:42
Видео плывущего по Оби в Новосибирске лося удивило пользователей
Сибирь 18.05.2020 14:55
Туристам разрешили поездки на Байкал
Сибирь 18.05.2020 14:49
Жара в Новосибирске закончится в четверг
Сибирь 18.05.2020 14:16
Самое популярное
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
11109
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
8857
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7163
Выступление Little Big попало в спецвыпуск Евровидения-2020
4954
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане
•
Цены на нефть подскочили и побили месячный рекорд
•
Самоизоляция сделала воздух чище
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
72
Су-57 сможет воевать без пилота
50
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
41
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
39
Подводный крейсер «Князь Владимир» вышел на итоговые испытания
38