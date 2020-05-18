Медики устроили премьер-министру Бельгии «коридор позора»

Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьер-министру страны Софи Вильмес во время ее визита в больницу «Сен-Пьер» в Брюсселе. Глава правительства приехала обсудить с врачами вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Врачи выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера. По мере приближения машин они поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения.

«Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи», — приводит РИА Новости слова одной из медсестер, которая также сообщила, что бельгийские больницы испытывают острую нехватку персонала.

В профсоюзе врачей рассказали, что персонал недоволен распоряжением, согласно которому обязательной становится сверхурочная работа. Кроме того, врачи жалуются на недостаточную финансовую поддержку в условиях пандемии.

Как впоследствии заявила Вильмес, целью ее беседы с сотрудниками брюссельской больницы было облегчить работу врачей и медсестер. «Никто не может утверждать, что он не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса, а затем только обострилась», — сказала она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев инфицирования, свыше 307 тысяч человек скончались. В Бельгии общее число зараженных составляет 55 280 человек, умерли 9052 пациента.