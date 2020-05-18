Переехавший бабушку водитель предстанет перед судом в Приангарье

Водитель из Иркутской области, в октябре 2019 года сбивший пенсионерку, а затем намеренно переехавший ее, предстанет перед судом. Он обвиняется, в том числе, в покушении на убийство, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2019 в одном из дворов Ангарска 34-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Suzuki Swift, совершил наезд на 64-летнюю женщину.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что водитель сбил пенсионерку, после чего остановился. Из автомобиля вышел пассажир, посмотрел на пострадавшую женщину, но даже не попытался ей помочь, а просто ушел.

Затем машина сдает назад, и немного отъехав, вновь движется в направлении женщины, переезжает ее и скрывается. Бабушку увезли в больницу с переломами ног и ребер.

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Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение. Водителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Обвинение также предъявлено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Максимальная санкция, которая грозит местному жителю — 15 лет лишения свободы.