НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Переехавший бабушку водитель предстанет перед судом в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
253 2

Водитель из Иркутской области, в октябре 2019 года сбивший пенсионерку, а затем намеренно переехавший ее, предстанет перед судом. Он обвиняется, в том числе, в покушении на убийство, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2019 в одном из дворов Ангарска 34-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Suzuki Swift, совершил наезд на 64-летнюю женщину.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что водитель сбил пенсионерку, после чего остановился. Из автомобиля вышел пассажир, посмотрел на пострадавшую женщину, но даже не попытался ей помочь, а просто ушел.

Затем машина сдает назад, и немного отъехав, вновь движется в направлении женщины, переезжает ее и скрывается. Бабушку увезли в больницу с переломами ног и ребер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИнспекторы ДПС остановили пьяную школьницу в Хакасии

Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение. Водителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Обвинение также предъявлено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Максимальная санкция, которая грозит местному жителю — 15 лет лишения свободы. 

Еще по теме
Инспекторы ДПС остановили пьяную школьницу в Хакасии
Десятилетний томич лихо прокатил на джипе четырехлетнюю сестру
Вспышка COVID-19 произошла на алтайском заводе по производству БАДов
Иномарку смяло после столкновения со столбом в Новосибирске. ФОТО
смотреть все
ЧП #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане
•
Цены на нефть подскочили и побили месячный рекорд
•
Самоизоляция сделала воздух чище
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
Как это работает
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число зараженных COVID-19 на Алтае приблизилось к тысяче
Сибирь 18.05.2020 12:56
Водитель, дважды переехавший бабушку, предстанет перед судом
Сибирь 18.05.2020 12:37
Самоизоляция сделала воздух чище
Сибирь 18.05.2020 11:19
Военные вылетели в очаг коронавируса в Красноярском крае
Сибирь 18.05.2020 11:15
Самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
96675
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
10075
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7055
Выступление Little Big попало в спецвыпуск Евровидения-2020
4920
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане
•
Цены на нефть подскочили и побили месячный рекорд
•
Самоизоляция сделала воздух чище
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Как это работает
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
72
Су-57 сможет воевать без пилота
49
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
39
Подводный крейсер «Князь Владимир» вышел на итоговые испытания
38
Путина разозлила «канитель» чиновников вокруг выплат медикам
38