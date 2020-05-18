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Самоизоляция сделала воздух чище

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты Росприроднадзора выяснили, что режим самоизоляции помог очистить воздух в некоторых российских городах, сократив вредные выбросы, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора проводили мониторинг качества воздуха в марте, апреле и мае, в том числе в городах Сибири, где работает много предприятий, чьи выбросы загрязняют атмосферу.

По результатам исследований выяснилось, что например в Братске, промышленные предприятия, продолжающие работу в условиях повышенной готовности, вносят существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха.

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Но вместе с тем анализ показывает также и улучшение качества атмосферного воздуха. Это связано со снижением интенсивности транспортных потоков, а также повышением температуры воздуха. Похожая ситуация сложилась в Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце, Чите.

Незначительные улучшения в качестве атмосферного воздуха произошли в Нижнем Тагиле, в основном из-за снижения транспортных потоков. Почти не изменилась ситуация с «грязным» воздухом в Красноярске, Омске, Челябинске. Это, по мнению специалистов, доказывает, что основным загрязнителем воздуха в этих городах являются промпредприятия, продолжающие работу в период самоизоляции.

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