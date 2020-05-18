Военные вылетели в очаг коронавируса в Красноярском крае

Специалисты Вооруженных сил РФ прибыли для борьбы с коронавирусной инфекцией на крупнейшем золотодобывающем предприятии России —Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае, сообщает Минобороны России.

Коронавирус на горно-обогательном комбинате компании «Полюс» обнаружили в начале мая. Данные по числу заболевших до окончания эпидрасследования не сообщают.

Самолеты Ил-76 с подмосковных аэродромов «Кубинка» и «Чкаловский» оперативно перебросили в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Они доставили 60 военнослужащих и 55 единиц специальной военной техники.

Силами подразделений полка в районе поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края будет развернут полевой лагерь на одну тысячу койко-мест.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.