Летние веранды откроются в Кузбассе

Власти Кузбасса с понедельника разрешили возобновить работу предприятиям общественного питания при условии, что принимать посетителей они будут на открытых верандах, это можно сделать на территориях с низким порогом заболеваемости коронавирусом, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Необходимо обеспечить выполнение ряда требований — дезинфекция, расстановка столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, масочный режим для персонала и другие правила. Соблюдение этих требований будет контролироваться», — сказал Цивилёв в видеообращении.

Летние веранды кафе и ресторанов откроются в 23 районах Кузбасса, в том числе в Кемерове, а также в нескольких других крупных городах Кузбасса — Прокопьевске, Междуреченске, Ленинске-Кузнецком. В Новокузнецке предприятия общественного питания пока останутся закрытыми, в городе на сегодня зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусом, что составляет больше трети от всех случаев заражения в Кемеровской области.

Губернатор не исключил, что в ближайшее время смогут возобновить работу и торговые центры, и рекомендовал предпринимателям начать подготовку к открытию — нанести разметку с рекомендуемой социальной дистанцией, обеспечить запасы защитных масок и антисептиков.

В Кемеровской области уже открыты парки, скверы и набережные, спортивные площадки и стадионы на улице, возобновили работу объекты торговли за исключением торговых центров.

По данным регионального оперативного штаба на 18 мая, в Кузбассе зарегистрировано 331 случаев заражения коронавирусом, 114 человек выздоровели, семеро скончались.