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Wink представил самые популярные по просмотрам сериалы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Закрытый сезон»

Видеосервис Wink оценил, какие отечественных и зарубежных сериалы зрители смотрели чаще всего в мае.

В российском топе на первом месте оказался сериал «Закрытый сезон». Посмотреть его в Wink можно бесплатно. 

Сериал вышел в 2020 году, действие развивается в небольшом южном городе у моря. Однажды там происходят несколько странных смертей — совсем недавно здоровые люди умирают за пару часов. В город вызывают эпидемиолога из столицы, чтобы разобраться в ситуации.

На втором месте по популярности сериал «Корни». На третьем — «Молодежка». Четвертое и пятое место у сериалов «ИП Пирогова» и «Бывшие».

Среди зарубежных сериалов лидером просмотров стал «Мир Дикого Запада». Далее по убыванию сериалы «Беги», «Блудный сын», «Карточный домик» и «Как я встретил вашу маму».

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