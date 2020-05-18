НАВЕРХ

Новосибирск прибавил за сутки 71 зараженного

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Еще 71 человек за сутки заразился коронавирусом в Новосибирской области, количество случаев болезни перевалило за 1,6 тысячи, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 18 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 71 человека. Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1652, из них 105 детей. 638 человек выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 65 человек. На ИВЛ —21 пациент.

В детскую больницу №3 госпитализировано 69 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

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Топ комментариев

Иркут 69

Самоизоляция вообще неправовой термин. Это сленг... ЧС предполагает жёсткий карантин, военные посты,...

scorpion2777

А чего ещё ждать от людей с заниженной планкой социальной ответственности

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...

Uynachalnica

ЦитатаСтабилизация отмечается по всей стране - кто бы сомневался, уже 20 лет стабилизация идет!

Jameson

Так же стало нормой называть преступления -шуткой, оскорбления-критикой, переворот-революцией и так далее.