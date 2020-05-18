Новосибирск прибавил за сутки 71 зараженного

Еще 71 человек за сутки заразился коронавирусом в Новосибирской области, количество случаев болезни перевалило за 1,6 тысячи, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 18 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 71 человека. Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1652, из них 105 детей. 638 человек выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 65 человек. На ИВЛ —21 пациент.

В детскую больницу №3 госпитализировано 69 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.