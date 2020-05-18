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Очередные две смерти от COVID-19 зарегистрировали в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сразу два человека с COVID-19 умерли в Забайкальском крае за последние сутки. Общее количество летальных исходов в регионе увеличилось до пяти, сообщила пресс-служба краевого правительства.

По данным регионального оперативного штаба, на понедельник, 18 мая, в Забайкальском крае зарегистрировано 595 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, пять летальных исходов.

Десять пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека — на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 пациентов получают кислородную поддержку. Полностью выздоровели и выписаны из больниц 225 человек.

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Заболевания зарегистрированы в городе Чите и районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском.

Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в Забайкалье введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения людей.

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Топ комментариев

Иркут 69

Самоизоляция вообще неправовой термин. Это сленг... ЧС предполагает жёсткий карантин, военные посты,...

scorpion2777

А чего ещё ждать от людей с заниженной планкой социальной ответственности

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...

Uynachalnica

ЦитатаСтабилизация отмечается по всей стране - кто бы сомневался, уже 20 лет стабилизация идет!

Jameson

Так же стало нормой называть преступления -шуткой, оскорбления-критикой, переворот-революцией и так далее.