Тайсон снова подерется с боксером, которому откусил ухо

Боксер Майк Тайсон собирается вернуться на ринг вместе с Эвандером Холифилдом, которому в 1997 году откусил часть уха.

Встреча может пройти в Саудовской Аравии 11 июля, говорится на возможной афише боя, которая появилась в сети.

Domingo e eu aguardando a Luta do Sculo !!!!

O Tempo passa mas os Personagens e dolos so eternos e Mike Tyson pra mim e Mohamed Ali,foram os maiores pugilistas que eu vi lutar,com menes honrosas pra George Foreman e Evander Hollyfield que so gigantes!!!! pic.twitter.com/gdDzfCyMy7 — grandeparceiro (@grandeparceiro) May 17, 2020

53-летний Тайсон и 57-летний Холифилд ранее встречались дважды. В 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом.

Во время следующего боя Тайсон откусил Холифилду часть уха, бой приостановили, а Холифилд не вышел на четвертый раунд. Тайсон был дисквалифицирован, лишен боксерской лицензии и оштрафован на 3 миллиона долларов.

Тайсон не выступал с 2005 года. На его счету 50 побед (44 из них — нокаутом) и шесть поражений. Холифилд последний поединок провел в 2011 году. Он побеждал 44 раза, 10 встреч завершились поражением, два поединка закончились ничьей.