НАВЕРХ

Тайсон снова подерется с боксером, которому откусил ухо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nehrams2020 / CC BY-SA 3.0

Боксер Майк Тайсон собирается вернуться на ринг вместе с Эвандером Холифилдом, которому в 1997 году откусил часть уха.

Встреча может пройти в Саудовской Аравии 11 июля, говорится на возможной афише боя, которая появилась в сети.

53-летний Тайсон и 57-летний Холифилд ранее встречались дважды. В 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом.

Во время следующего боя Тайсон откусил Холифилду часть уха, бой приостановили, а Холифилд не вышел на четвертый раунд. Тайсон был дисквалифицирован, лишен боксерской лицензии и оштрафован на 3 миллиона долларов.

Тайсон не выступал с 2005 года. На его счету 50 побед (44 из них — нокаутом) и шесть поражений. Холифилд последний поединок провел в 2011 году. Он побеждал 44 раза, 10 встреч завершились поражением, два поединка закончились ничьей.

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Иркут 69

Самоизоляция вообще неправовой термин. Это сленг... ЧС предполагает жёсткий карантин, военные посты,...

scorpion2777

А чего ещё ждать от людей с заниженной планкой социальной ответственности

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...

Uynachalnica

ЦитатаСтабилизация отмечается по всей стране - кто бы сомневался, уже 20 лет стабилизация идет!

Jameson

Так же стало нормой называть преступления -шуткой, оскорбления-критикой, переворот-революцией и так далее.