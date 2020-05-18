Тайсон снова подерется с боксером, которому откусил ухо

Боксер Майк Тайсон собирается вернуться на ринг вместе с Эвандером Холифилдом, которому в 1997 году откусил часть уха.
Встреча может пройти в Саудовской Аравии 11 июля, говорится на возможной афише боя, которая появилась в сети.
Domingo e eu aguardando a Luta do Sculo !!!!— grandeparceiro (@grandeparceiro) May 17, 2020
O Tempo passa mas os Personagens e dolos so eternos e Mike Tyson pra mim e Mohamed Ali,foram os maiores pugilistas que eu vi lutar,com menes honrosas pra George Foreman e Evander Hollyfield que so gigantes!!!! pic.twitter.com/gdDzfCyMy7
53-летний Тайсон и 57-летний Холифилд ранее встречались дважды. В 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом.
Во время следующего боя Тайсон откусил Холифилду часть уха, бой приостановили, а Холифилд не вышел на четвертый раунд. Тайсон был дисквалифицирован, лишен боксерской лицензии и оштрафован на 3 миллиона долларов.
Тайсон не выступал с 2005 года. На его счету 50 побед (44 из них — нокаутом) и шесть поражений. Холифилд последний поединок провел в 2011 году. Он побеждал 44 раза, 10 встреч завершились поражением, два поединка закончились ничьей.
Иркут 69Самоизоляция вообще неправовой термин. Это сленг... ЧС предполагает жёсткий карантин, военные посты,...
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Иркут 69Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...
UynachalnicaЦитатаСтабилизация отмечается по всей стране - кто бы сомневался, уже 20 лет стабилизация идет!
JamesonТак же стало нормой называть преступления -шуткой, оскорбления-критикой, переворот-революцией и так далее.