Беременная школьница из Железногорска написала об изнасиловании

Беременная 13-летняя школьница из Железногорска Красноярского края сообщила в соцсетях об изнасиловании.

Зимой в эфире передачи «Прямой эфир» школьница и десятилетний мальчик заявили, что готовы стать родителями. Мамы школьников их поддержали. После обследования мальчика врач заявил, что тот еще не вырабатывает сперму и не может быть отцом ребенка. СК возбудил по данному факту уголовное дело, были назначены экспертизы.

«Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно это все вспоминать. Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было и в тоже время страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать», — написала в соцсетях 13-летняя беременная.

Она отметила, что это был толстый 16-летний парень, но не из ее школы.