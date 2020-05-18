НАВЕРХ

Беременная школьница из Железногорска написала об изнасиловании

Источник:
Sibnet.ru
342 0
Фото: © Sibnet.ru

Беременная 13-летняя школьница из Железногорска Красноярского края сообщила в соцсетях об изнасиловании.

Зимой в эфире передачи «Прямой эфир» школьница и десятилетний мальчик заявили, что готовы стать родителями. Мамы школьников их поддержали. После обследования мальчика врач заявил, что тот еще не вырабатывает сперму и не может быть отцом ребенка. СК возбудил по данному факту уголовное дело, были назначены экспертизы.

«Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно это все вспоминать. Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было и в тоже время страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать», — написала в соцсетях 13-летняя беременная.

Она отметила, что это был толстый 16-летний парень, но не из ее школы.
Еще по теме
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
Полицейские в Томской области насмерть забили мужчину в отделе
Экс-депутату красноярского Заксобрания Быкову предъявили обвинение
Мошенники наводнили рынок Приангарья фальшивыми деньгами
смотреть все
Сибирь #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане
•
Цены на нефть подскочили и побили месячный рекорд
•
Самоизоляция сделала воздух чище
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
Как это работает
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Эффект бабочки»
18.05.2020 00:21
Сериал «Катя и Блэк»: собака на стороне закона
11.05.2020 07:48
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
12.05.2020 23:44
По реальным событиям: лучшие российские фильмы
08.02.2020 23:54
Самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
96675
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
10067
Масочный режим в Томской области станет обязательным
7055
Выступление Little Big попало в спецвыпуск Евровидения-2020
4919
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане
•
Цены на нефть подскочили и побили месячный рекорд
•
Самоизоляция сделала воздух чище
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Как это работает
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Задержаны выдавшие нацистов за ветеранов шутники
72
Су-57 сможет воевать без пилота
49
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
39
Подводный крейсер «Князь Владимир» вышел на итоговые испытания
38
Путина разозлила «канитель» чиновников вокруг выплат медикам
38