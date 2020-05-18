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Жители России увидят пролетающую МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Жители России и стран ближнего зарубежья смогут увидеть в ночном небе пролетающую Международную космическую станцию (МКС), сообщил Роскосмос на странице во «ВКонтакте».

«До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет (космонавтам) Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо», — написали на странице Роскосмоса.

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Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. Для того, чтобы рассчитать время видимости МКС над своим городом, нужно перейти на сайт heavens-above.com.

Затем выбрать свое местоположение на панели панель в правом верхнем углу, а затем на главной странице указать «Cпутники», «МКС». Например, на таблице ниже рассчитано время актуально для Новосибирска.


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