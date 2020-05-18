Джаред Падалеки объявил дату выхода «Крутого Уокера»

Актер Джаред Падалеки, который исполнит главную роль в перезапуске сериала «Крутой Уокер», сообщил дату премьеры проекта.

«Уокер прибывает в январе 2021 года на CW», — написал Падалеки в своем Twitter-аккаунте.

Оригинал сериала «Крутой Уокер» выходил в эфир телеканала CW с 25 сентября 1993 по 19 мая 2001. В главной роли снимался Чак Норис.

В сентябре 2019 года было объявлено производство перезапуска сериала с актёром Джаредом Падалеки в роли Уокера. В январе 2020 года канал The CW официально дал сериалу зелёный свет, минуя пилотные серии.