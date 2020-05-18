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Китай признал сокрытие масштабов вспышки коронавируса в Ухане

Источник:
ТАСС
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Фото: © gov.cn

Власти города Уханя изначально пытались скрыть реальные масштабы первой вспышки коронавируса и скорости распространения инфекции, заявил ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

«Местные власти не хотели говорить правду в тот момент», — приводит ТАСС слова эпидемиолога. «В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше», — добавил он.

По словам Наньшаня, у него появились подозрения, когда число выявленных в Ухане случаев заражения коронавирусом оставалось на одном уровне на протяжении 10 дней, в то время как инфекция уже начала распространяться за пределами Китая.

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Кроме того, когда 18 января он лично прибыл в Ухань для исследования вспышки, многие местные врачи предупреждали его, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в официальных отчетах местных властей. «Я не верил этим [официальным] результатам, поэтому я продолжал просить [власти], чтобы мне предоставили реальные цифры. Они очень неохотно ответили на мой запрос», — отметил эпидемиолог.

Наньшань 20 января одним из первых заявил в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV), что коронавирус нового типа передается от человека к человеку, хотя власти Уханя утверждали обратное.

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