Вышли новые «Смешарики» в формате 2D

Премьера новых серий мультфильма «Смешарики» состоялась 18 мая, в формате 2D проект не выходил уже 10 лет, сообщила продюсер анимации Юлия Николавева.

«В новых сюжетах по-прежнему поднимаются актуальные темы для зрителей разных возрастов - о жизни, друзьях, взаимопонимании. Этот формат мы называем истории "с двойным дном", когда ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям. Такая многослойность раскрывает разные уровни смыслов, что так ценят поклонники сериала. Мы хотели, чтобы новый сезон был максимально близок к тем самым "Смешарикам" из детства», — цитирует Николаеву ТАСС.

«Смешариков» эксклюзивно покажет «КиноПоиск» HD, первый эпизод расскажет о приметах, которые могут предугадать погоду.

«Смешарики» появились на телевидении в 2003 году. Главные герои анимационного проекта —круглые персонажи, у каждого из которых свой взгляд на вещи, свои увлечения и яркий характер. С нескрываемым любопытством они интересуются всем, что происходит вокруг, занимаются поисками приключений и ежедневно попадают в неожиданные ситуации или создают их сами.