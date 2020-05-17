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Глава Минобрнауки призвал вузы дать рассрочки на оплату обучения

Источник:
Радиостанция "Комсомольская правда"
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Фото: © Пресс-служба правительства России

Большинство российских вузов в связи со сложившейся ситуацией в стране поддержали решение не повышать стоимость обучения в следующем году и оставить ее на уровне 2019 года, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков

«По стоимости обучения на следующий год. С учетом всех обстоятельств наиболее оптимальное решение, которое поддержало большинство абсолютно университетов, мы обсуждали его с президиумом Российского союза ректоров, и такое решение коллегиальное приняли университеты, о сохранении стоимости обучения на уровне 2019 года, о неиндексации стоимости обучения», — сказал он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

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Вузам также рекомендуется по возможности предоставлять студентам максимальные рассрочки на оплату обучения. «Вузовское сообщество сплотилось. В этот непростой период мы видим, что вузы много сами регулируют и определяют, принимая решения коллективно», — сказал Фальков.

Министр уточнил, что определенные принципы установки цены за обучение будет определять министерство, вуз не сможет выставить произвольную стоимость.

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