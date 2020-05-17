Вернуть медицину «как в СССР» призвали в партии Зеленского

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко раскритиковал украинскую систему здравоохранения и призвал вернуть медицину «как во времена СССР».

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«Да, я хочу, чтобы была система, как в СССР. И пандемия показала, что это лучшая система», — приводит РИА Новости слова Шевченко. Депутат подчеркнул, что Советскому Союзу удалось справиться и с более серьезными пандемиями, поэтому Киеву следует перенять этот опыт.

По словам парламентария, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун создала капиталистическую систему, которая на Украине не прижилась.