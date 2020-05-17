Иностранным спортсменам разрешили вернуться в Россию

Российское правительство разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию, говорится на сайте кабмина, соответствующие поправки внесены в распоряжение о временном ограничении въезда в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чемпионат России по футболу возобновят

«Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин», — говорится в сообщении.

Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, отметили в правительстве.