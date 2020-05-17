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Фильм дня: «Эффект бабочки»

Источник:
Sibnet.ru
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Сюжет фильма «Эффект бабочки» был настолько пугающим, что участвовать в экранизации отказывались многие менеджеры и артисты. Пока сценарий не попал в руки к своенравному Эштону Кутчеру...

США, 2003 год, режиссер Эрик Бресс и Дж. Макки Грубер, 16+
В главных ролях: Эштон Кутчер и Эми Смарт

Психологическая драма рассказывает о мальчике Эване Треборне, отец которого — психопат со странной болезнью. Детство мальчика не обходится без тяжелых травм, среди которых — провалы в памяти. Психолог советует Эвану писать дневники, чтобы контролировать ситуацию. А когда Эван взрослеет и поступает в университет, он узнает, что может путешествовать во времени. Читая свои дневники, он возвращается в детство, чтобы исправить будущее.

Прежде чем режиссеры утвердили Кутчера на главную роль, сценарием картины зачитывались многие, но воплотить прочитанное на экране никто не горел желанием. Например, на главную роль рассматривали Джошуа Джексона и Шона Уильяма Скотта. Но потом сценарий попал в руки Эштону Кутчеру.

Актера так впечатлил сценарий, что он согласился продюсировать картину, выделив часть собственных средств на запуск проекта.

Зрителям «Эффект бабочки» известен как фантастическая драма с немного меланхоличной концовкой. Но режиссерская версия финала была намного трагичнее — Эван возвращается в момент, когда он находится в утробе своей матери, и душит себя пуповиной. Так герой якобы решает всех избавить от страданий, на которые обрек своих друзей. В прокатной версии представлено сразу несколько вариантов концовки, начиная с открытого финала, заканчивая «хеппи эндом». 


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