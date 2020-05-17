Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом России

Прирост новых случаев коронавируса в России остановился, но для снижения рисков заболеть COVID-19 меры предосторожности нужно будет соблюдать и летом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — цитирует РИА Новости Попову.

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Но, по ее словам, для снижения рисков заболеть COVID-19 меры предосторожности нужно будет соблюдать и летом.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России достигло 281 752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончались. За последние сутки зарегистрировано 9709 новых заболевших — на 509 больше, чем 16 мая.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,4 миллиона человек, свыше 302 тысяч из них погибли.