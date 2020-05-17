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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Прирост новых случаев коронавируса в России остановился, но для снижения рисков заболеть COVID-19 меры предосторожности нужно будет соблюдать и летом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — цитирует РИА Новости Попову.

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Но, по ее словам, для снижения рисков заболеть COVID-19 меры предосторожности нужно будет соблюдать и летом.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России достигло 281 752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончались. За последние сутки зарегистрировано 9709 новых заболевших — на 509 больше, чем 16 мая.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,4 миллиона человек, свыше 302 тысяч из них погибли.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Partizan1996

Не удивлюсь если это обязательное тестирование будет платным...типичная Россия

Uynachalnica

Да не оскудеет казна, а то вон уже и на американзкие вложения долларов нет!

domanl

Россия это и есть Арктика, и ей не надо туда вторгаться. Уже давно там.

Иркут 69

Всенепременно платным. Никак иначе... чай не в "загнивающей гейропе" живём 😀За уклонение - штраф, за...

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...