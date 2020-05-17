Биолог рассказала об опасности комнатных мух

Ученые считают, что комнатная муха — опасный сосед человека, поскольку переносит массу смертельно опасных инфекционных болезней, сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Светлана Рославцева.

Из всех видов мух один из наиболее опасных — комнатная, потому что она часто и близко общается с человеком. На лапках, покровах, в хоботке, в слюне и в кишечнике этих насекомых могут сохраняться возбудители самых опасных заболеваний.

«Мухи переносят все кишечные инфекции, в первую очередь холеру. Когда у нас были неприятности с холерой в 1972 году, особое внимание обращали на комнатных мух, потому что это основные переносчики. Они переносят и сальмонеллез, и различные вирусы, но не участвуют в переносе коронавирусов. Могут переносить аденовирусы, переносят различные вирусные заболевания глаз, личинки гельминтов», — цитирует РИА Новости Рославцеву.

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Она также рассказал о методах защиты от этих насекомых. «Первое, что прописано в мерах борьбы с мухами, – это гигиена и санитария. Мы рекомендуем, прежде всего, обрабатывать помойки, потому что в гниющих отходах они размножаются. Следует обрабатывать уборные кучи перегноя, где могут быть личинки, чтобы не допускать вылет мух», — пояснила эксперт.

Со взрослыми мухами бороться тяжелее, потому что они приобрели устойчивость к целому ряду инсектицидов. «Мы рекомендуем не метод опрыскивания, а применение приманок», — сказала специалист. Рославцева отметила, что есть также препараты в аэрозольной упаковке, с помощью которых можно бороться с комнатными мухами.