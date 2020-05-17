НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Биолог рассказала об опасности комнатных мух

Источник:
РИА Новости
290 0
Фото: PiccoloNamek из английский Википедия / CC-BY-SA-3.0

Ученые считают, что комнатная муха — опасный сосед человека, поскольку переносит массу смертельно опасных инфекционных болезней, сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Светлана Рославцева.

Из всех видов мух один из наиболее опасных — комнатная, потому что она часто и близко общается с человеком. На лапках, покровах, в хоботке, в слюне и в кишечнике этих насекомых могут сохраняться возбудители самых опасных заболеваний.

«Мухи переносят все кишечные инфекции, в первую очередь холеру. Когда у нас были неприятности с холерой в 1972 году, особое внимание обращали на комнатных мух, потому что это основные переносчики. Они переносят и сальмонеллез, и различные вирусы, но не участвуют в переносе коронавирусов. Могут переносить аденовирусы, переносят различные вирусные заболевания глаз, личинки гельминтов»,  цитирует РИА Новости Рославцеву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНашествие кровососов: как спастись от комаров

Она также рассказал о методах защиты от этих насекомых. «Первое, что прописано в мерах борьбы с мухами, – это гигиена и санитария. Мы рекомендуем, прежде всего, обрабатывать помойки, потому что в гниющих отходах они размножаются. Следует обрабатывать уборные кучи перегноя, где могут быть личинки, чтобы не допускать вылет мух»,  пояснила эксперт.

Со взрослыми мухами бороться тяжелее, потому что они приобрели устойчивость к целому ряду инсектицидов. «Мы рекомендуем не метод опрыскивания, а применение приманок»,  сказала специалист. Рославцева отметила, что есть также препараты в аэрозольной упаковке, с помощью которых можно бороться с комнатными мухами.

Еще по теме
Вернуть медицину «как в СССР» призвали в партии Зеленского
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом России
Российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют уже в августе
Смертность от COVID-19 в России оказалась в 7,5 раз ниже мировой
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал условие сохранение российской цивилизации
•
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом России
•
Российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют уже в августе
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
Как это работает
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коронавирус подхватили еще 40 человек в Омской области
Сибирь 16.05.2020 14:49
Выявлены 14 случаев COVID-19 в Кузбассе
Сибирь 16.05.2020 12:34
Два пациента скончались за сутки от COVID-19 в Новосибирской области
Сибирь 16.05.2020 11:52
Масочный режим в Томской области станет обязательным
Сибирь 16.05.2020 09:50
Самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
96522
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
45549
Масочный режим в Томской области станет обязательным
6641
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
6082
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал условие сохранение российской цивилизации
•
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом России
•
Российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют уже в августе
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Partizan1996

Не удивлюсь если это обязательное тестирование будет платным...типичная Россия

Uynachalnica

Да не оскудеет казна, а то вон уже и на американзкие вложения долларов нет!

domanl

Россия это и есть Арктика, и ей не надо туда вторгаться. Уже давно там.

Иркут 69

Всенепременно платным. Никак иначе... чай не в "загнивающей гейропе" живём 😀За уклонение - штраф, за...

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...