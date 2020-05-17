Российские вузы проведут сессию в дистанционном формате

Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональные, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются», — сказал Фальков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Учебный год в Новосибирской области закончится дистанционно

По словам министра, высшая школа настраивается и готова действовать «не то, что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать все дистанционно».

Ранее Минпросвещения России решило перенести ЕГЭ на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Дата проведения экзаменов уточняется.

При этом государственные экзамены будут проводить только для тех, кто намерен поступать в вуз, уточнило ведомство. Остальным школьникам выставят оценки в аттестат на основании итогов года.