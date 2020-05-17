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Российские вузы проведут сессию в дистанционном формате

Источник:
Радиостанция «Комсомольская правда».
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональные, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются», — сказал Фальков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

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По словам министра, высшая школа настраивается и готова действовать «не то, что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать все дистанционно».

Ранее Минпросвещения России решило перенести ЕГЭ на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Дата проведения экзаменов уточняется.

При этом государственные экзамены будут проводить только для тех, кто намерен поступать в вуз, уточнило ведомство. Остальным школьникам выставят оценки в аттестат на основании итогов года.

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Топ комментариев

Partizan1996

Не удивлюсь если это обязательное тестирование будет платным...типичная Россия

Uynachalnica

Да не оскудеет казна, а то вон уже и на американзкие вложения долларов нет!

domanl

Россия это и есть Арктика, и ей не надо туда вторгаться. Уже давно там.

Иркут 69

Всенепременно платным. Никак иначе... чай не в "загнивающей гейропе" живём 😀За уклонение - штраф, за...

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...