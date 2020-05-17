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Российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют уже в августе

Источник:
"Россия 1"
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Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, к концу лета [зарегистрируют вакцину]. Я хотел бы [так] думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей», —сказал Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5», снятый для телеканала «Россия-1».

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Сейчас разработка вакцины находится на стадии доклинических испытаний, они продлятся еще около месяца. На этом этапе определяются токсичность, реактогенность и другие критерии, исходя из которых можно будет приступить к испытаниям вакцины на людях.

Гинцбург также не исключил, что в Россию может прийти несколько волн заболевания. «Может быть и вторая, и третья, и четвертая. Соответственно, это мы узнаем в ближайшее время», — сказал он.

«Вирус себя может повести себя как вирус гриппа, <...> он будет очень изменчив, и каждый сезон нам придется, — или раз в два сезона, или раз в три сезона, это не принципиально, - создавать новый вакцинный штамм, а может себя повести, как вирус кори, который в процессе всей истории человечества <...> совершенно не меняется. И тогда эта вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок», — сказал он.

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