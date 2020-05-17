Постпред США выдал снимки гетто за депортацию крымских татар

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок, сделанный в польском гетто, с фотографией депортации крымских татар в 1944 году, сообщило российское посольство в Соединенных Штатах.

Российские дипломаты напомнили, что этот же снимок, находящийся в архиве вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста, в 2019 году пыталось выдать за фотографию депортации крымских татар украинское посольство в американской столице.

«Очень плохая и провальная идея использовать методичку украинской дипломатии», — приводит ТАСС заявление российского дипломатического представительства.

Российские дипломаты также выложили снимок самого сообщения Гилмора, в котором он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом — снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста. На сайте музея приводится та же самая фотография с подписью: «Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-44».

Гилмор позднее удалил свою публикацию и выложил новую, в котором заменил фотографию.

В Крыму 18 мая провозглашен Днем памяти депортированных народов. Он установлен в 1994 году региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.