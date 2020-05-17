Смертность от COVID-19 в России оказалась в 7,5 раз ниже мировой

Смертность от коронавирусной инфекции в России в 7,5 раза меньше, чем в среднем во всем мире, заявила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом», — приводит РБК слова Голиковой, сказанные ей в эфире российского телевидения.

Ранее Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей. По ее словам, причинами этого явления стало снижение числа пневмоний, быстрая госпитализация заболевших и снижение темпов их прироста.

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До этого в Минздраве объяснили невысокие показатели летальности от коронавируса в стране тем, что пациенты оперативно обращаются за медицинской помощью.

Американская New York Times и британская Financial Times накануне опубликовали материалы, в которых предполагали, что российские власти намеренно занижают статистику смертности от COVID-19.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что российские власти меньше всего заинтересованы в сокрытии правды. «Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — сказал Лавров.