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Смертность от COVID-19 в России оказалась в 7,5 раз ниже мировой

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба мэры и правительства Москвы

Смертность от коронавирусной инфекции в России в 7,5 раза меньше, чем в среднем во всем мире, заявила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом», — приводит РБК слова Голиковой, сказанные ей в эфире российского телевидения.

Ранее Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей. По ее словам, причинами этого явления стало снижение числа пневмоний, быстрая госпитализация заболевших и снижение темпов их прироста.

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До этого в Минздраве объяснили невысокие показатели летальности от коронавируса в стране тем, что пациенты оперативно обращаются за медицинской помощью.

Американская New York Times и британская Financial Times накануне опубликовали материалы, в которых предполагали, что российские власти намеренно занижают статистику смертности от COVID-19.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что российские власти меньше всего заинтересованы в сокрытии правды. «Это не шутки, это жизни людей. И играть ими я считаю возмутительным», — сказал Лавров.

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Топ комментариев

Partizan1996

Не удивлюсь если это обязательное тестирование будет платным...типичная Россия

domanl

Россия это и есть Арктика, и ей не надо туда вторгаться. Уже давно там.

Uynachalnica

Да не оскудеет казна, а то вон уже и на американзкие вложения долларов нет!

Иркут 69

Всенепременно платным. Никак иначе... чай не в "загнивающей гейропе" живём 😀За уклонение - штраф, за...

TehN1k

Хорошая новость! У России только два союзника: Армия и Флот!