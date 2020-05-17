Определена причина разрушения картины Мунка «Крик»

Международная группа ученых провела рентген-анализ микрочастиц пигмента с полотна Эдварда Мунка «Крик» и выяснила, что входящий в состав желтой краски сульфид кадмия окисляется и разрушается под воздействием повышенной влажности.

Ранее считалось, что пагубное влияние на картину оказывает яркий свет, из-за чего произведение держали в темном помещении и выставляли очень редко при слабом освещении и 50% влажности воздуха, однако сейчас эта версия оказалась несостоятельной.

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«Мы выяснили, что воздействие света на картину минимально. И мы очень рады, что наша работа поможет сохранить этот шедевр», — приводит РИА Новости слова соавтора исследования Летиция Монико из итальянского Национального исследовательского совета.

По мнению ученых, для выставления «Крика» на постоянную экспозицию в музее уровень влажности в помещении не должен превышать 45%, в то же время уровень освещения можно оставить на стандартных значениях для помещения с картинами, написанными светостойкими красками.