НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Определена причина разрушения картины Мунка «Крик»

Источник:
РИА Новости
354 1
Фото: JRodSilva / CC BY-SA 4.0

Международная группа ученых провела рентген-анализ микрочастиц пигмента с полотна Эдварда Мунка «Крик» и выяснила, что входящий в состав желтой краски сульфид кадмия окисляется и разрушается под воздействием повышенной влажности.

Ранее считалось, что пагубное влияние на картину оказывает яркий свет, из-за чего произведение держали в темном помещении и выставляли очень редко при слабом освещении и 50% влажности воздуха, однако сейчас эта версия оказалась несостоятельной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрасноярский художник создал портрет патриарха Кирилла из монет

«Мы выяснили, что воздействие света на картину минимально. И мы очень рады, что наша работа поможет сохранить этот шедевр», — приводит РИА Новости слова соавтора исследования Летиция Монико из итальянского Национального исследовательского совета.

По мнению ученых, для выставления «Крика» на постоянную экспозицию в музее уровень влажности в помещении не должен превышать 45%, в то же время уровень освещения можно оставить на стандартных значениях для помещения с картинами, написанными светостойкими красками.

Еще по теме
Ученые нашли антитела для полного подавления коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 показали на видео
Загадку происхождения нейтрино раскроют на Байкале
Ученые НГТУ создадут устройство для получения аналогов алмазов
смотреть все
Технологии #Наука #Искусство
КАРТИНА ДНЯ
•
Российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют уже в августе
•
Российские вузы проведут сессию в дистанционном формате
•
МВД объяснило, по какому праву наказывает нарушителей изоляции
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
Как это работает
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коронавирус подхватили еще 40 человек в Омской области
Сибирь 16.05.2020 14:49
Выявлены 14 случаев COVID-19 в Кузбассе
Сибирь 16.05.2020 12:34
Два пациента скончались за сутки от COVID-19 в Новосибирской области
Сибирь 16.05.2020 11:52
Масочный режим в Томской области станет обязательным
Сибирь 16.05.2020 09:50
Самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
96491
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
45502
Масочный режим в Томской области станет обязательным
6548
Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19
5066
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют уже в августе
•
Российские вузы проведут сессию в дистанционном формате
•
МВД объяснило, по какому праву наказывает нарушителей изоляции
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Partizan1996

Не удивлюсь если это обязательное тестирование будет платным...типичная Россия

domanl

Россия это и есть Арктика, и ей не надо туда вторгаться. Уже давно там.

Uynachalnica

Да не оскудеет казна, а то вон уже и на американзкие вложения долларов нет!

Иркут 69

Всенепременно платным. Никак иначе... чай не в "загнивающей гейропе" живём 😀За уклонение - штраф, за...

TehN1k

Хорошая новость! У России только два союзника: Армия и Флот!