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Первый футболист премьер-лиги России заразился коронавирусом

Источник:
ТАСС
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Фото: Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом, сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

«Он сдал положительный тест на коронавирус. Он будет лечиться в соответствии с рекомендациями врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал ТАСС Мещеряков.

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Фарфану 35 лет, он стал первым футболистом Российской премьер-лиги, заразившимся коронавирусом. Перуанец выступает за «Локомотив» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России. Футболист не покидал Россию с начала пандемии.

В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня.
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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

Partizan1996

Не удивлюсь если это обязательное тестирование будет платным...типичная Россия

domanl

Россия это и есть Арктика, и ей не надо туда вторгаться. Уже давно там.

Uynachalnica

Да не оскудеет казна, а то вон уже и на американзкие вложения долларов нет!

Иркут 69

Всенепременно платным. Никак иначе... чай не в "загнивающей гейропе" живём 😀За уклонение - штраф, за...

TehN1k

Хорошая новость! У России только два союзника: Армия и Флот!