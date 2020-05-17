Первый футболист премьер-лиги России заразился коронавирусом

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом, сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
«Он сдал положительный тест на коронавирус. Он будет лечиться в соответствии с рекомендациями врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал ТАСС Мещеряков.
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Фарфану 35 лет, он стал первым футболистом Российской премьер-лиги, заразившимся коронавирусом. Перуанец выступает за «Локомотив» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России. Футболист не покидал Россию с начала пандемии.В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня.
Partizan1996Не удивлюсь если это обязательное тестирование будет платным...типичная Россия
domanlРоссия это и есть Арктика, и ей не надо туда вторгаться. Уже давно там.
UynachalnicaДа не оскудеет казна, а то вон уже и на американзкие вложения долларов нет!
Иркут 69Всенепременно платным. Никак иначе... чай не в "загнивающей гейропе" живём 😀За уклонение - штраф, за...
TehN1kХорошая новость! У России только два союзника: Армия и Флот!