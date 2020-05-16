Samsung представил первый квантовый смартфон

Компания Samsung представила уникальный смартфон Galaxy A Quantum с беспрецедентным уровнем защиты данных. Аппарат впервые в мире имеет встроенный генератор паролей с эффектом квантовой неопределенности.

Galaxy A Quantum — модификация смартфона Samsung Galaxy A71 5G, которая поступит в продажу 22 мая. Разработчики встроил в гаджет квантовый генератор случайных чисел (QRNG), созданный швейцарской компанией ID Quantique.

Чип QRNG представляет собой миниатюрное решение и предназначен для генерации «абсолютно» случайных чисел, которые появляются на основе среднестатистической выборки после фиксации пучка фотонов.

Отмечается, что матрица CMOS в генераторе QRNG фиксирует световой шум, при этом в данном процессе столько случайностей, что генерируемые чипом QRNG числа с высокой степенью достоверности можно считать полностью защищенными от взлома.

Смартфон будет стоить примерно 530 долларов. В будущем квантовые генераторы случайных чисел могут получить остальные устройства Samsung, включая гаджеты для «умного» дома. Наличие такого генератора гарантирует максимальную устойчивость паролей на устройствах.