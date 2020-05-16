НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Samsung представил первый квантовый смартфон

Источник:
SamMobile
267 0
Фото: © Samsung

Компания Samsung представила уникальный смартфон Galaxy A Quantum с беспрецедентным уровнем защиты данных. Аппарат впервые в мире имеет встроенный генератор паролей с эффектом квантовой неопределенности.

Galaxy A Quantum — модификация смартфона Samsung Galaxy A71 5G, которая поступит в продажу 22 мая. Разработчики встроил в гаджет квантовый генератор случайных чисел (QRNG), созданный швейцарской компанией ID Quantique.

Чип QRNG представляет собой миниатюрное решение и предназначен для генерации «абсолютно» случайных чисел, которые появляются на основе среднестатистической выборки после фиксации пучка фотонов.

Отмечается, что матрица CMOS в генераторе QRNG фиксирует световой шум, при этом в данном процессе столько случайностей, что генерируемые чипом QRNG числа с высокой степенью достоверности можно считать полностью защищенными от взлома.

Смартфон будет стоить примерно 530 долларов. В будущем квантовые генераторы случайных чисел могут получить остальные устройства Samsung, включая гаджеты для «умного» дома. Наличие такого генератора гарантирует максимальную устойчивость паролей на устройствах.

Еще по теме
Huawei перевыпустит старые смартфоны
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Смартфон OnePlus 8 Pro получил просвечивающую предметы камеру
Флагманский смартфон Nokia получит уникальные функции
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин приказал сохранить режим карантина пожилым россиянам
•
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
•
Samsung представил первый квантовый смартфон
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
Как это работает
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Утром еще бегала: как работает птицефабрика
•
Сплошные вырезы: как изменились купальники в 2020 году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коронавирус подхватили еще 40 человек в Омской области
Сибирь 16.05.2020 14:49
Выявлены 14 случаев COVID-19 в Кузбассе
Сибирь 16.05.2020 12:34
Два пациента скончались за сутки от COVID-19 в Новосибирской области
Сибирь 16.05.2020 11:52
Масочный режим в Томской области станет обязательным
Сибирь 16.05.2020 09:50
Самое популярное
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
96350
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
45330
Масочный режим в Томской области станет обязательным
4866
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
4834
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин приказал сохранить режим карантина пожилым россиянам
•
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
•
Samsung представил первый квантовый смартфон
•
Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы
Подробности
•
Климат взбесился: почему Россию ждет аномальная жара
•
Как получить десять тысяч рублей на ребенка: инструкция
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Что означают антитела к COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путина разозлила «канитель» чиновников вокруг выплат медикам
41
МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России
39
Подводный крейсер «Князь Владимир» вышел на итоговые испытания
38
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
31
Полицейские в Томской области насмерть забили мужчину в отделе
26