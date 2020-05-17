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Фильм дня: «Земля обетованная»

Источник:
Sibnet.ru
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Драма «Земля обетованная» могла стать режиссерским дебютом для Мэтта Деймона, но в последний момент фильм отдали другому режиссеру. Пожалуй, Деймону повезло, ведь после выхода картины создатели подверглись резкой критике со стороны энергетической отрасли США.

США, 2013 год, режиссер Гас Ван Сент, 16+
В главных ролях: Мэтт Деймон и Фрэнсис Макдорманд

По сюжету агенты энергетической компании Global приезжают в небольшой городок, чтобы заключить договоры с местными жителями на бурение скважин для добычи природного газа. 

Агент Стив Батлер уверен, что делает им одолжение, ведь сотрудничество с крупной компанией обогатит граждан. Но он не подозревает, какие риски для экологии таят в себе действия компании. Стиву придется решить, на чьей он стороне: больших денег или чести.

После выхода фильма энергетическая отрасль США обрушилась на создателей «Земли обетованной» с критикой. Представители отрасли твердили, что в драме преувеличена опасность добычи природного газа методом гидроразрывов пласта (ГРП).

А компания Marcellus Shale Coalition в штате Пенсильвания даже выкупила у 75 % кинотеатров 16 секунд перед показом картины, в течение которых транслировалось объявление о безопасности добычи газа посредством ГРП.

Кинокритики оказались на другой стороне. Большинство высоко оценили «Землю обетованную». «Характер актеров первичен по отношению к основному повествованию ленты», — писали в New York Times. Картина с Деймоном в итоге вошла в десятку лучших фильмов 2012 года по мнению национального совета кинокритиков США. 

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