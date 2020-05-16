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Коронавирус SARS-CoV-2 показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Видео с анимированной трехмерной моделью вируса SARS-CoV-2 с невероятной детализацией продемонстрировала российская студия биомедицинской визуализации Visual Science.

Модель выполнена с разрешением до отдельных атомов, в ее создании были использованы новейшие исследования структуры коронавируса и материалы экспертов-вирусологов. Авторы видео утверждают, что это наиболее точная визуализация коронавируса.

Так, яркими цветами были обозначены белки, которые кодируются вирусным геном. Серый цвет показывает структуры клетки-хозяина. Тем самым на видео показывается паразитарная природа SARS-CoV-2.

Моделирование стало частью некоммерческого проекта Virus Park. Ранее авторы студии визуализировали ВИЧ, вирус гриппа A/H1N1, вирус папилломы и другие известные инфекционные вирусы.

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